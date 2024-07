Puglia l’invasione dei cinghiali | l’allarme di migliaia di agricoltori Coldiretti L' assessore regionale ha incontrato i manifestanti

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, è sceso in strada ed ha. Ha promesso di dare concreta attuazione al programma di contenimento dei conghiali. —– Di seguito un comunicato diffuso da: Con la siccità che ha fatto seccare i raccolti e asciugare canali e torrenti, aumentano le scorribande dei branchi dia caccia di cibo e acqua, spostandosi da un territorio all’altro, tanto che sono capaci di percorrere fino a 40 chilometri alla volta. La denuncia arriva da, condi, allevatori, cittadini, esponenti istituzionali, sindaci e consumatori scesi in piazza a Bari davanti al Palazzo della Giuntaper far arrivare un grido di allarme altissimo e corale controdeie della fauna selvatica, per cui serve l’adozione da parte della Regionedel pianostraordinario di contenimento.