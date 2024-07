Previsioni meteo torna il sole nel weekend

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 5 luglio 2024)Italia La situazione.IL CALDO AFRICANO MA ANCHE QUALCHE FORTE TEMPORALE SU PARTE DEL NORD – L’alta pressione in rimonta venerdì subirà una repentina ‘stirata’ verso i Balcani, ad opera dell’ennesima saccatura in discesa dal Nord Europa verso IBritanniche e Francia. Una situazione che avrà due conseguenze: la prima quella di richiamare masse d’aria direttamente dal deserto algerino verso l’Italia, con nuova intensificasione del caldo. La seconda sarà l’erosione dell’anticiclone sul suo bordo settentrionale, ovvero sulle regioni del Nord Italia, che verranno così pizzicate dalle correnti instabili pilotate dalla succitata saccatura. Al Nord dunque tornerà qualche rovescio o temporale in primis su Alpi e Piemonte, ma domenica i fenomeni potranno sconfinare, seppur in modo isolato, anche su Pianura Padana e Liguria.