Premio Strega Geppi Cucciari punge sul caso Sangiuliano | Applaudite siamo in diretta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 5 luglio 2024) Durante la cerimonia conclusiva del prestigioso2024, la scrittrice Donatella Di Pietrantonio ha conquistato il primo posto con il suo romanzo “L’età fragile”, edito da Einaudi nel 2023. L’evento, tenutosi giovedì sera e trasmesso su Rai3, ha visto la brillante conduzione di, che non ha perso l’occasione per lanciarenti battute rivolte a diverse figure del panorama politico e culturale italiano. Durante la, infatti,ha saputo intrattenere il pubblico con il suo tipico spirito ironico. La conduttrice, conosciuta per il suo acume, ha esordito chiedendo al pubblico di applaudire rumorosamente: “in, non si possono coprire i fischi!fortissimo”. Il riferimento è chiarissimo nei confronti del ministro