Perché lo abbiamo fatto ecco i giovani denunciati da Salis per uno striscione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un gruppo di militanti della Legadi Monza-Brianza ha manifestato nei giorni scorsi sotto la casa della famiglia dell'europarlamentare Ilariamostrando loabusiva, sei la vergogna di Monza" per la famosa vicenda della casa occupata a Milano. Per tutta risposta, Robertopadre di Ilaria ha denunciato i sei attivisti. "Siamo arrivati alle minacce di morte, denunciate ai carabinieri, per me e mia figlia", hasapere sui social, "taggando" anche i giornalisti di Libero e del Giornale. Nella puntata di venerdì 5 luglio di 4 di sera, il talk di rete 4 condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti basato proprio sulla diversità di vedute dei due conduttori, sono intervenuti alcuni esponenti del gruppo deileghisti che ha esposto lo