Per gli ospiti 11 gol in 4 giorni I ragazzi di Ruffini invece sono fuori Borzanese bum bum Vettus | che disastro

(Di venerdì 5 luglio 2024): Grasselli, Peila, Mistrali (15’st Rodolfi), Tanasa, Bonalumi, Genitoni, Lillo, Tosi (35’st Minelli), Fall, Gabbianelli, Marchesini. A disp.: Riccardo Lodi, Fontanesi, Bergonzani, Cristian Lodi. All.:: Marchi, Tahiri, Duci, Cavazzoli, Molossi, Vacondio, Ametta (30’st Franceschetti), Bertolani (35’st Margini), Laurenti, Pampaloni, Hoxha. A disp.: Bettuzzi, Menzà, Paolini. All.: Ghizzoni Arbitro: Manco (Muoio e Falcitano) Reti: Mistrali (V) aut. al 7’st, Tahiri (B) al 15’st, Laurenti (B) al 23’st, Pampaloni (B) al 37’st, Lillo (V) su rig. al 42’st, Hoxha (B) al 45’st. Note: ammoniti Molossi, Vacondio, Lillo e Cavazzoli. Nei Giovanissimi ecco un netto 5-1 per la. Manita firmata Genitoni, Bertolini, Mussini e Tine (due).