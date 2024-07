Pagelle Tour de France 2024 | Remco Evenepoel imbattibile a cronometro Pogacar vicinissimo Roglic e Vingegaard non mollano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024)SETTIMA TAPPADE, voto 10: ad oggi il campione del mondo nelle prove contro il tempo è. Viaggia ad una velocità di crociera insostenibile per tutti, si prende la prima vittoria di tappa al, consolida la seconda piazza, guadagnando addirittura sue si candida al ruolo di favorito numero uno per l’oro olimpico. Ma prima c’è la Grande Boucle ed il sogno podio. Tadej, voto 8: dopo quello che abbiamo visto al Giro d’Italia, anche qui ce lo aspettavamo così performante nelle. Lo sloveno in Maglia Gialla dà spettacolo e riesce addirittura a lottare conper il successo parziale. Deve arrendersi per undici secondi, ma crea già un solco importante in classifica.