Orario Sinner-Kecmanovic oggi a Wimbledon | dove vedere il match live in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Londra, 5 luglio 2024 – Dopo aver sconfitto Matteo Berrettini in un emozionante derby italiano andato in scena sul campo Centrale di, Janniktorna protagonista in occasione del terzo turno del torneo inglese. Avversario stavolta Miomir, reduce dall'affermazione ai danni dell'olandese Tallon Grieskpoor, ko con il punteggio di 4-6, 7-6 (7), 1-6, 6-2, 6-3. Una gran rimonta quella operata dal serbo, che ha ribaltato il pronostico della vigilia che vedeva favorito il rivale. E adesso il classe '99 sogna il colpaccio ai danni del numero1 del mondo. epa11455905 Jannikof Italy celebrates winning against Matteo Berrettini of Italy during the Mens Singles 2nd roundat theChampionships,, Britain, 03 July 2024.