Maria fammi tornare nella scuola Amici 24 il grande ritorno | Mi mancate tantissimo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Siamo in piena estate, ma certamente in tv si sta lavorando per la prossima stagione.24 ricomincerà presumibilmente a settembre e potrebbe esserci un grandissimo. Non parliamo di semplici indiscrezioni, ma di una dichiarazione ufficiale che sembra indirizzata proprio aDe Filippi. La conduttrice dovrà prendere atto di questa situazione. Infatti, c’è chi vorrebbea tutti i costi, diventando protagonista di24. Il suosarebbe accolto favorevolmente dal pubblico di Canale 5, che spera dunque di rivederla all’opera. Intanto, abbiamo le sue affermazioni che sono giunte grazie ad un’intervista che ha voluto rilasciare al periodico Mio. Leggi anche: “Vivono insieme a New York”.23, fuga dall’Italia e nuova vita per i due ex allievi24, pronto il: “Mi manca la” Dunque,24 dovrebbe prepararsi al possibilein scena di unaprotagonista del talent show di Mediaset.