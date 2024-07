L’auto finisce nel fiume marito e moglie morti Poi la scoperta agghiacciante su Stefano e Lorena

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tragedia a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, dopo che un’auto è finita nelPo. Il fatto è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì e i vigili del fuoco di Cremona sono stati impegnati dalle 3.30, quando è scattato l’allarme, fino alle 7.45 quando sono riusciti a riportare a gallamobile dove la suo interno c’erano due persone. Come detto, ella notte tra il 4 e 5 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti con un mezzo meccanico e la gru per recuperaremobile finita nelPo, dove a bordo sono stati trovati i corpi di un uomo e una donna. Si tratta diDel Re eVezzosi, di 53 e 51 anni. I due erano originari del Casalasco (Cremona) e residenti a Sant’Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini.