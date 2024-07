L’Ancona veleggia verso la serie D il sindaco alla Figc con l’assegno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ancona, 5 giugno 2024 – La missione romana è compiuta. Daniele Silvetti s’è recato ieri mattina da Stefano MarconiRays, a Osimo Stazione, per ricevere dal socio della nuova SSC Ancona i due assegni circolari per l’importo complessivo di 400mila euro da consegnarea Roma. Quindi la partenza per la Capitale, attorno alle 13.15, per arrivare nelle prime ore del pomeriggioFedercalcio a consegnare non solo il contributo a fondo perduto per l’iscrizioneD in soprannumero, ma anche tutti gli incartamenti richiesti dcomunicazione della Federcalcio dello scorso 24 giugno, compresa la sua lettera di accompagno. Tutto nei tempi previsti: la cronotappa di Silvetti s’è conclusa in modo vincente, l’altra sera con l’assemblea pubblica al Del Conero e ieri con il rettilineo più agevole, quello che l’ha condotto fino a Roma.