Juventus Di Gregorio alle visite mediche | l’accoglienza dei tifosi al J-Medical VIDEO|Primapagina

(Di venerdì 5 luglio 2024) 2024-07-05 09:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Un affare chiuso ormai da tempo, che adesso è sul rettilineo finale verso l’ufficialità. Tra Die lamancavano gli ultimi dettagli da definire: l’ormai ex portiere del Monza ha già firmato il contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2029, con un ingaggio superiore ai 2 milioni di euro annui. AFFARE DA 20 MILIONI – Operazione in prestito con obbligo di riscatto attorno ai 18 milioni di euro per il classe 1997, miglior portiere dell’ultima Serie A, che sarà il nuovo numero uno bianconero. Da tener presente che, inoltre, l’affare Difa felice anche l’Inter: la percentuale incassata dai nerazzurri in questo affare è del 10%, quindi di circa 2 milioni.