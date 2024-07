Inter riaperto un file in difesa Attesa lunga per Buchanan

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il futuro di Tajonrischia di essere lungo e pesante almeno per i prossimi quattro mesi, se non di più. Con l’occasione l’ne ha approfittato per provare a cercare un nuovo difensore che andrebbe a rimpiazzare non solo il canadese. FUTURO – Con l’infortunio di Tajon, in casasi riapre unche era stato archiviato mesi prima dello scudetto. Piero Ausilio e Beppe Marotta andranno a caccia di un nuovo difensore per sopperire allaassenza – si parla di quattro mesi – dell’esterno canadese. I nerazzurri si ritrovano costretti a sostituirevisto che non sarà in campo prima di metà novembre. L’esterno nerazzurro è rimasto a terra dopo un brutto infortunio in Copa America dove ha riportato la frattura alla tibia destra.