Il racconto della testimone | Ho dovuto comprare borse Louis Vuitton per il generale dei carabinieri arrestato

(Di venerdì 5 luglio 2024) AGI - "Sono dei delinquenti, li voglio morti. Ho tremila nomi da fare (in Procura, ndr). Buttano via la chiave, se vado io". Al telefono con la madre c'è un'impiegata del gruppo Fabbro alla quale William e Massimiliano Fabbro avrebbero dato il compito dialcunedestinate aldei(ora sospeso) Oreste Liporace 'ricompensato', secondo l'ipotesi dell'accusa, per avere agevolato l'azienda nella conquista di un appalto per le pulizieScuola del'Arma. La conversazione del 9 febbraio 2023, agli atti dell'inchiesta milanese, restituisce l'iradonna, che annuncia di voler dimettersi, per il cattivo trattamento che subirebbe dai fratelli. Racconta di avere acquistato legriffate coi soldi in contanti ricevuti dai due.