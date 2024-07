I treni francesi ad alta velocità copriranno il 15% del mercato italiano entro il 2030

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 5 luglio 2024)made in France da Torino per Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli e verso Venezia. Non un sogno, ma la realtà. Isi preparano ad entrare suldell’. La Société nationale des chemins de fer (Sncf) ha presentato a Rfi (gestore della rete italiana), domanda per un accordo quadro. Sncf già opera in Italia con un servizio transfrontaliero tra Parigi, Torino e Milano. “A questo affiancheremo l’ingresso suldomestico” ha spiegato Krakovitch, aggiungendo che i primisui binari italiani dell’Av arriveranno “progressivamente dal 2026” sulle direttrici Torino-Napoli e Torino-Venezia. “Abbiamo l’ambizione di arrivare a coprire il 15% delil” ha spiegato Krakovitch.