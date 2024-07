Hermoso per l’Inter è più di un’idea | 2 ostacoli da superare ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024)si inserisce nella corsa a, difensore spagnolo svincolatosi dall’Atletico Madrid. Il club cerca appunto un giocatore che possa fare le veci del vice Alessandro Bastoni. IN CORSA – Nonostante il brutto infortunio di Tajon Buchanan,sta orientando il suo mercato verso l’acquisto di un nuovo difensore. L’idea è quella di riproporre Carlos Augusto come vice Federico Dimarco e non più come braccetto di sinistra alla Bastoni. Per quel ruolo lì, serve un nuovo giocatore: ecco Mario. Il difensore spagnolo, nei suoi anni all’Atletico Madrid, è stato utilizzato da terzino sinistro, ma soprattutto da braccetto nella difesa a tre di Diego Simeone. Insomma quel ruolo e quei meccanismi li conosce abbastanza bene. Ora è svincolato ed è un grande opportunità per diversi club, tra cui