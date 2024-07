Gudmundsson Inter con pazienza | occhio a Carboni e… Bisseck ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) Albertrimane un obiettivo della dirigenza dell’, nonostante i vari dribbling di Marotta e Ausilio davanti le telecamere. Per finanziarlo servono delle cessioni.corteggiati. DOPPIA – Josep Martinez non basta: l’vorrebbe strappare al Genoa anche. Il talentuoso centravanti islandese rimane un obiettivo del club di Viale della Liberazione, anche se ad oggi l’operazione appare decisamente complicata. Infatti, il Grifone non fa sconti e chiede almeno 35-40 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello. L’comunque ha tempo e. Ma per finanziarlo servono delle cessioni. Se dagli esuberi difficilmente potranno arrivare dei quattrini, i giovani, invece, potrebbero garantire il tesoretto necessario per dare l’assalto al genoano.