Gazzetta Milan idea Pavlovic

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024)Ilnon si muove solo in attacco: la difesa, reparto in cui Tomori e Thiaw sono protagonisti ma anche oggetto di interessamento da parte di vari club. L’area mercato rossonera si guarda intorno mentre alza i primi muri, ma proprio di un muro si parla in in queste ore: il serbo Strahinja, impegnato ad Euro 2024 con la propria nazionale eliminata nella fase a gironi da Inghilterra, Slovenia e Danimarca. –qualche anno fa era praticamente un giocatore della Lazio, ma non superò le visite mediche. “In estate voglio trasferirmi in Serie A”, ha detto dal ritiro della Serbia in maniera molto candida. Secondo Ladello Sport, su di lui c’è da tempo il Napoli che ha in programma un profondo restyling del reparto arretrato, ma ultimamente il, che con il Salisburgo ha un canale caldo grazie all’affare Okafor dell’estate scorsa, si sarebbe fatto avanti con l’intenzione di vagliare i contorni di questa