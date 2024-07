Euro 2024 flop Mbappé-Cristiano Ronaldo! Il Portogallo è fuori la Francia si qualifica ai rigori

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2024)si sono affrontate nel secondo quarto di finale diin una partita da dentro o. La gara dello Volksparkstadion di Amburgo è stata nel complesso equilibrata e si è decisa ai calci di rigore, a favore della. La squadra di Deschamps continua a deludere per gioco e risultati e in particolar modo il rendimento diè al di sotto delle aspettative. La prestazione di squadra della compagine di Martinez è stata nel complesso ottima ma a pesare è stata l’ennesima brutta partita di Cr7, comunque protagonista del gol alla lotteria dei. Brutta partita anche per. Il 25enne, alle prese con un problema al naso, è stato anche sostituito ai tempi supplementari. Uno dei migliori in campo è stato sicuramente Rafael Leao: l’attaccante del Milan ha saltato l’uomo con grandissima facilità ma senza concretizzare le occasioni da gol.