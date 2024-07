Debiti con il Fisco per 800mila euro sequestrato noto ristorante dell’Isola d’Elba

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Portoferraio (Isola), 5 luglio 2024 – La Compagnia di Portoferraio della Guardia di finanza hain via preventiva unelbano, posizionato in una zona molto turistica e affollata. Il provvedimento del gip di Livorno riguarda anche una società correlata all’attività di ristorazione. Dalle indagini delle Fiamme Gialle è emerso che i titolari del locale hanno accumulatoverso l’Erario peromettendo sistematicamente di versare i contributi e di pagare itributari allo Stato. Peraltro al curatore fallimentare non è mai stata consegnata la contabilità del locale. Il, che ha sempre ben lavorato trovandosi in un posto molto turistico e frequentato, continua ora l’attività (mai interrotta), ma sotto il controllo di un amministratore giudiziario.