Dance music | la top ten del 1994 per ballare su ricordi e nostalgia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ah, gli anni Novanta. Le Spice Girls, il Tamagotchi, Beverly Hills 90210, il robottino Emiglio, il grunge dei Nirvana, le top model, Leonardo DiCaprio più splendente che mai, gli zaini Invicta, le Gazzelle. E poi, naturalmente, la. Energica e spensierata, in grado di riempire le discoteche e di farmilioni di giovani, provenienti da ogni parte del mondo, ma accomunati da un unico intento: divertirsi. In effetti, il bisogno di scatenarsi in pista era più che comprensibile. Ilè ricordato come portatore di grandi cambiamenti, nella nostra penisola e nel resto del pianeta. Il lancio di un Macintosh decisamente più avveniristico dei suoi predecessori, la morte di Kurt Cobain, la discesa in campo di Silvio Berlusconi, l’incidente fatale di Ayrton Senna alla curva del Tamburello di Imola, la vittoria di Nelson Mandela nelle prime elezioni democratiche in Sudafrica.