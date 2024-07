Chiara Ferragni rinuncia al ricorso per il Caso Balocco e paga 12 milioni alla società I Bambini delle Fate

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’influencerè pronta a chiudere la vicenda del pandoro. Nessun rincorso contro l’Antitrust e non solo pagherà 1,2di euro all’impresa sociale “I” per iluova pasquali.e uova di Pasqua: pagherà 1,2a ISta per calare il sipario sulche ha letteralmente fatto crollare l’impero dorato di, la influencer italiana più seguita al mondo. A dicembre 2023 è scoppiato il Pandoro Gate che ha stravolto la vita personale e privata dell’influencer. LeFenice e Tbs Crew sono state sanzionate per 400mila e per 675mila euro per la pubblicità legata al Pink Pandoro digriffato. La pubblicità condivisa e diffusa sui profili social dell’influencer era forviante: comprando il pandoro i consumatori avrebbero contribuito a donare all’ospedale Regina Margherita di Torino fondi da destinare all’acquisto di un nuovo macchinario per le cure terapeutiche deiaffetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing.