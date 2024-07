Caso Franchino | Barista Patteggia 4 Anni e 6 Mesi per Omicidio Preterintenzionale

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 5 luglio 2024) Chieti - Si è concluso ieri pomeriggio il processo a carico di G.S.,di 30di Furci, con unmento della pena a 4e seidi reclusione. L'accusa:e omissione di soccorso per la morte di Franco Mancini, noto come "", avvenuta dopo una caduta alla Marina di Vasto. La vicenda risale al 3 settembre, quando Mancini, 50, è stato trovato in coma su una panchina e successivamente deceduto per una emorragia cerebrale massiva. Secondo la Procura, ilavrebbe spintocon una manata al torace, facendogli perdere l’equilibrio e causandone la caduta all’indietro con un violento impatto della testa sull’asfalto. Dopo l'incidente, l'imputato avrebbe sollevato Mancini e lo avrebbe lasciato su una panchina, dove è stato trovato il mattino successivo.