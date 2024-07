Camera Delegazioni Paesi InCE in Aula Gruppi Tajani | Da Italia rinnovato e convinto contributo a iniziativa per rafforzamento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 5 luglio 2024) ROMA – Dalle nuove sfide globali ai negoziati di adesione all’UE dell’Ucraina, dai conflitti alle porte dell’Europa all’allargamento del processo di integrazione europea ai Balcani occidentali. Sono alcuni dei temi affrontati oggi indeiparlamentari all’incontro conclusivo della “Convenzione per ildell’Centro Europea ()” con la partecipazione delleparlamentari deimembri. “L’Unione Europea, che negli anni ha svolto un ruolo essenziale per garantire la pace, deve essere il nostro interlocutore primario con il quale costruire il percorso che porti alla piena adesione deicandidati aderenti all’. A tal fine sarebbe di importanza strategica, da parte della Commissione europea, coinvolgere l’come interlocutore nel processo di allargamento, per esempio attraverso la cooperazione delegata o un quadro di partenariato”, ha detto il Presidente della delegazionena presso l’Assemblea parlamentare dell’, Salvatore Caiata, sollecitando un processo di integrazione che sia “veloce e immediato”.