Biblioteca Giovannini un anno di novità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Arezzo, 5 luglio 2024 – Per lae per tutti coloro che amano la lettura e la cultura il 2024-2025 sarà undi grandi cambiamenti e diimportanti alle quali abbiamo lavorato e stiamo lavorando intensamente con i servizi culturali del comune”. Con queste parole l’Assessora alla Cultura Francesca Nassini annuncia alcune importantiche verrintrodotte all’interno dellanel contesto di un progetto generale di riorganizzazione iniziato nello scorso quinquennio amministrativo. In autunno ricomincerle letture animate con un calendario organizzato dall’Accademia di Teatro Nata per i bambini più piccoli nello spazio gioco e lettura a loro dedicato. Il neonato Club del libro, sia per adulti che per ragazzi, continua mensilmente a proporre incontri e letture condivise nella sezione ludico creativa.