Bartolini prepara il terreno per il futuro

(Di venerdì 5 luglio 2024) Se i garanti del progetto, societario e tecnico, sono di prim’ordine (Vincenzo Guerini e Massimo Gadda), non è da meno la figura di Matteo Bartoloni, già responsabile delle società affiliate dell’Us Ancona, che in queste settimane ha continuato a lavorare pancia a terra per "re ildel settore giovanile alla nuova società". Parole pronunciate dinanzi a famiglie e ragazzini biancorossi nella riunione indetta nei giorni scorsi al Del Conero, dopo lo choc (per l’esclusione dalla C) e la diaspora verso i lidi del professionismo. Ma in qualche modo parole foriere di rassicurazioni. Ci sarà, eccome, nella nuova Ssc Ancona. Vuoi perché gli investitori esterni, si prenda il caso della Marine Work System, stanzieranno delle risorse ad hoc (circa 100mila euro), ma non sarebbe la sola realtà imprenditoriale a volerlo fare.