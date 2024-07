Azienda inglese entra nell’orbita della Tratos

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) PIEVE SANTO STEFANO ImprenditoriaValtiberina ancora in evidenza. LaCavi, notacon sede a Pieve Santo Stefano e controllata di, ha acquisito tutte le azioni di Afl Telecommunications Europe Ltd, controllata di Afl Telecommunications Llc,che fornisce cavi in fibra ottica, accessori per conduttori, giunzione a fusione, apparati in rame, sistemi di trasporto ferroviario e prodotti ausiliari. Questa società continuerà a operare nel suo stabilimento recentemente ampliato a Swindon, nel Regno Unito. L’acquisizione aumenterà l’impronta dioltre Manica, insieme al suo impianto di cavi elettrici esistente a Knowsley, rafforzando l’ampiezza e la profondità dei prodottiprogetta e produce. "e lo stabilimento di Swindon di Afl condividono un forte impegno per prodotti e servizi di qualità per i clienti principali nei mercati delle utenze elettriche, ferroviarie e petrolio e gas", ha commentato Elisabetta Bragagni Capaccini (nella foto col padre e il fratello), Ceo diCavi.