Antonella Clerici come sta oggi dopo la malattia? L’operazione per l’asportazione del tumore è andata bene | ultime notizie

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 5 luglio 2024)staper rimuovere il? Cosa sappiamo sulla sua? Lo scorso giugno,diverse fake news circolate sul web, il medico che si è occupato di operare la conduttrice ha finalmente rotto il silenzio sull’intervento e sulle condizioni di salute della sua paziente. In quell’occasione, in merito all’allarme iniziale, aveva dichiarato quanto segue: “È in un certo senso rientrato, i timori sono bassi sul piano oncologico”. Sul, invece, il dottore che ha operatoaveva detto: “È andato molto. È stato eseguito per via laparoscopica, con strumenti molto piccoli, da 3 millimetri, con una piccolissima cicatrice. Dal punto di vista estetico, in pratica, non si vedrà nulla”.