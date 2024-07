Ancora turbolenze e feriti in aereo Lo studio | Sarà sempre peggio

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un nuovo caso di fortidurante un volo transatlantico, i ricercatori avvisano che la situazione potrebberare Ha fatto notizia un volo partito lunedì da Madrid con destinazione Montevideo, in Uruguay. Le fortiche hanno caratterizzato il lungo tragitto hanno scombussolato a lungo i passeggeri, diffondendo anche un po’ di paura tra i sedili. Questo fino a quando il pilota non è stato costretto, per le condizioni medio impraticabili, a effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto più vicino. Scesi a Natal, una città sulla costiera brasiliana, si trovavano a circa 4.000 chilometri di distanza dalla loro meta. A bordo del Boeing 787-9 Dreamliner c’era un equipaggio di 325 persone che, la mattina seguente, sono ripartite per completare il loro tragitto.