WWE | Angel Garza rinnova per altri 3 anni

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tra i vari contratti in scadenza nell’ultimo periodo c’era pure quello di, il componente del Legado del Fantasma. Contrariamente da quanto accaduto con Dijak gli è stato proposto un rinnovo dalla federazione e diversamente da Ricochet l’atleta messicano avrebbe subito accettato, come da lui stesso dichiarato in una diretta su Facebook quando gli è stato chiesto se avrebbe abbandonato la compagnia “No, non lascio, infatti ho appena firmato per. Mi hanno fatto un’offerta che non potevo rifiutare, tutto qui.” Il 31enne è in WWE sin dal 2019, 5nei quali però non ha raccolto molto a livello di risultati, solo un titolo 24/7 e l’NXT Cruiserweight Championship che detenne per appena 45 giorni, entrambi titoli ritirati.