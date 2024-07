Violenza sessuale sulla moglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lei ha denunciato l’ex marito, accusandolo di vessazioni fisiche e psicologiche che sarebbero avvenute tra Cadelbosco e Cutro. Per diversi mesi, dall’estate 2021 al febbraio 2022, l’uomo, un 48enne, l’avrebbe costretta a rapporti sessuali completi: le violenze si sarebbero consumate pressoché tutti i giorni. Secondo il suo racconto, dopo aver chiuso a chiave la porta della camera da letto, l’avrebbe bloccata per vincerne ogni resistenza, per poi abusare di lei. E sarebbe stato così aggressivo da provocarle talvolta il sanguinamento delle parti intime. Mentre a partire da un periodo precedente, cioè dal 2019, sino al marzo 2022, si sarebbero susseguiti i presunti maltrattamenti. Lui l’avrebbe strattonata due-tre volte al mese e anche picchiata sino a lasciarle i lividi.