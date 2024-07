Tour de France A Digione vince Groenewegen a forza di non essere vento

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 4 luglio 2024) Mollò le due valigie nell’appartamento che aveva affittato per un mese, si cambiò d’abito e uscì subito a farsi una passeggiata per le vie del centro. Era tutto perfetto, tutto come gli era stato riferito. C’era poca gente in giro, pochi rumori, qualche osteriola aperta e nulla più e quella dolce e desolante tranquillità delle città di provincia. Certo poteva andarsene in campagna da qualche parte per trovare tranquillità, ma dopo quasi vent’anni a Parigi, abituato com’era ai ritmi e agli agi della città, sapeva che non avrebbe retto più di qualche giorno. Boris Vian aveva sceltoperché Marcel Duchamp gliene aveva parlato malissimo, dicendogli che “è un mortorio, una città dove nulla accade e tutti si disinteressano di tutti”.