Superman | nuove foto sembrano confermare la presenza di un certo villain

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 4 luglio 2024)ladi unSono state condivise online altree video dal set didi James Gunn, e questa volta vediamo l’Uomo d’Acciaio (David Corenswet) compiere un salvataggio in seguito a un’esplosione. I video evidenziano quella che sembra un’acrobazia pratica piuttosto emozionante, mentre gli scatti di accompagnamento mostrano il supereroe che corre attraverso i detriti che cadono per riparare una bambina dall’esplosione. Leincludono anche una figura blu in posizione inginocchiata. Nonostante le speculazioni sul fatto che potrebbe trattarsi di un nuovo personaggio in CGI, è molto probabile che si tratti solo di un modello di riferimento in CGI per Corenswet – ma una nuova indiscrezione relativa al cattivo senza nome del film sta facendo il giro.