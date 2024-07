Serie B femminile La San Marino Academy ha deciso Baldarelli è il nuovo allenatore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) La Sanha un. Si tratta di Francesco. Sarà lui a guidare le titane la prossima stagione. "LaB è un campionato di grande livello – dice il tecnico marchigiano – e sono molto grato per la possibilità che mi è stata data. Intendo instaurare assieme al mio staff un ambiente di lavoro che sia imperniato sul rispetto e sull’educazione, ma senza rinunciare a una certa allegria e leggerezza nelle pause fra una sudata e l’altra. È fondamentale per essere squadra e per arrivare a tagliare traguardi di pregio. Quanto alla partita, ciò che desidero, come credo tutti, è che le avversarie abbiano un certo rispetto di noi. Ma il rispetto va guadagnato e c’è un solo modo per farlo: attraverso il duro lavoro quotidiano".