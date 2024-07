Rai censura fischi al Ministro Sangiuliano | i video tagliati veri

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ieri sera su Rai1 è andato in onda un importante evento dedicato alla cultura e all'attualità, ovvero, il Taobuk – Taormina Book Festival, condotto da Antonella Ferrara e dal giornalista Massimiliano Ossini. All'evento hanno preso parte diversi personaggi di spicco nell'ambito della politica, tra cui ildella Cultura Gennaroe il Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani. L'evento è stato registrato tra il 20 e il 24 giugno scorso, ma è andato in onda su Rai1 solamente ieri. Coloro i quali avevano preso parte al Taobuk, avevano condiviso nei giorni scorsi alcuniinerenti gli interventi dei due esponenti politici sopracitati, i quali sono stati inondati dae insulti da parte del pubblico. Ebbene, durante la messa in onda di ieri sera, non c'è stata traccia di tutto ciò, in quanto isono statiti e rimpiazzati da finti applausi.