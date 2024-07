Paura a Stromboli | esplosione con colata lavica sul vulcano Le immagini dell’intensa nube di cenere e del flusso piroclastico – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024)nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 luglio: dalla Sciara del fuoco, sul versante nord dell’isola, si è alzata un’intensadiinsieme a materiale. Sulsi sono verificate anche delle esplosioni e, secondo i primi rilievi dell’Istituto nazionale di geofisica elogia Osservatorio etneo di Catania, lapotrebbe essere stata causata dalla presenza di una valanga di detriti in quella parte dell’edificio vulcanico che sarebbe collassata. In una nota, l’Ingv di Catania, comunica che alle 18:40 circa dalla rete di telecamere di sorveglianza dellosi è osservata una repentina intensificazione dell’attività di spattering (emissione, spruzzi di lava). L’attività si è poi intensificata fino ad arrivare in mare.