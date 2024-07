Operativi da domani i dazi Ue sulle auto elettriche cinesi Ma la Germania si lamenta e Pechino rimane in una posizione di forza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nonostante i malumori, soprattutto tedeschi, la Commissione Ue va avanti e conferma iprovvisoriche diventanoda. Nel mirino ci sono tre dei principali produttori asiatici, a cominciare da Byd a cui viene applicata una maggiorazione dei prezzi del 17,4%. Geely sarà sottoposta ad una tariffa del 19,9%, Saic del 37,6%. Altri produttori che hanno collaborato all’indagine della Ue saranno soggetti a uno del 20,8% mentre sarà del 37,6% per le società che non hanno collaborato. Iprovvisori dovranno essere confermati entro fine ottobre con una decisione da parte degli Stati membri. Se confermati, idefinitivi saranno applicati per 5 anni.ha già annunciato ritorsioni, cosa che preoccupa molto i produttori tedeschi che in Cina hanno il loro principale mercato.