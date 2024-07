Morti bianche il ministro del Lavoro Calderone | Ispezionate oltre 300 aziende due su tre sono irregolari

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si è tenuta presso la Mappamondo di Montecitorio una Cerimonia ufficiale di commemorazione delle vittime sul, uno dei più grandi problemi esistenti in Italia Superati oramai i primi sei mesi dell’anno in corso, la proiezione per la fine del 2024 delle vittime sulsembra essere già tragica e simile a quella degli anni precedenti. Da gennaio a maggio 2024 infatti si contano purtroppo già 369 vittime, 11 in più rispetto a fine maggio 2023. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso crescono purtroppo lein occasione didel +5,5%. Per la precisione286 le vittime in occasione die 83 quelle in itinere. Troppe lesul– Notizie.com – Non è semplice fare dei confronti con altri Paesi europei su infortuni e decessi sul, perché i dati raccolti da enti come l’Inail ci mettono qualche tempo a consolidarsi ed avere così una precisa valenza statistica.