Ma questo è il regalo di Fabio Fazio? Simona Ventura lo riceve a due giorni dalle nozze

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ormai il conto alla rovescia è partito, infattista per unirsi in matrimonio con Giovanni Terzi. A duedal sìle ha fatto una gradita sorpresa, regalandole un momento molto bello a livello emotivo. E lei ha subito condivisomomento speciale con i suoi follower di Instagram, che ovviamente hanno gradito e non poco. Il 6 luglio è la data da segnare in rosso sul calendario, quandopotrà viversi il suo atteso matrimonio. Maha anticipato i tempi e le ha voluto fare uninteressante, accompagnato anche da una lettera incentrata sull’ironia. Lei ha apprezzato e non poteva far altro che ringraziarlo con affetto dopogesto emozionante. Leggi anche: “Lei al posto di Paola Perego”.