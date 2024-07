Litiga con i genitori a Rimini e colpisce il padre al volto con il citofono arrestata la figlia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 - Hato con iper motivi legati al denaro, colpendo alil, al culmine della lite, con la cornetta del, provocandogli una vistosa ferita al. Per questo motivo una ragazza è statadalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto è accaduto qualche giorno fa in città quando, intorno alle 19, una volante della polizia è intervenuta per una lite in casa scoppiata tra una ragazza e i suoi. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno sentito delle urla provenire da una casa e mentre salivano le scale hanno incrociato un uomo e una donna che stavano scappando impauriti. Giunti in casa i poliziotti hanno trovato la ragazza in stato di alterazione che ha insultato gli agenti, tentando di cacciarli via di casa.