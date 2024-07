Impianti fonti rinnovabili | per l’installazione serve il coinvolgimento dei Comuni Radica | Soddisfazione per risultato di Città del Vino

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 luglio 2024) Siena, 4 luglio 2024 – “Perdia fonte rinnovabile ildegli enti locali all’interno del processo di individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni. Con grandedel, insieme ad Anci, è riuscita a far inserire (comma 2 art.1) questa importante novità DM firmato a seguito della Conferenza Unificata sul Decreto Aree Idoneedia fonte rinnovabile. Si tratta di unimportante per tutti i”. A sottolinearlo è Angelo, presidente associazione nazionaledel, per ilraggiunto sul Decreto Aree Idonee. “Quello delle energie da fonte rinnovabile – aggiunge– è un tema molto delicato, sentito e dibattuto all’interno deididelin tutta Italia.