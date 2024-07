Il mercato? In via Roma Sì della giunta al trasloco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Alea iacta est suldel martedì a Massa. Ovvero il dado è tratto. Anche se di aleatorio stavolta non c’è nulla ma piuttosto una decisione politica che sembra essere presa ormai in maniera irrevocabile aprendo le porte a una possibile battaglia con gli ambulanti: per ladi Massa i banchi dovranno spostarsi sul viale. I rappresentanti dei commercianti sarebbero stati messi di fronte alla scelta durante l’ultima riunione del tavolo di concertazione che si è svolto martedì a palazzo civico. Tempi anche stretti: l’intenzione dell’amministrazione è di concludere la pratica ‘’ entro la fine di agosto. Un tavolo di concertazione che, alla fine, sarebbe quindi servito a ben poco perché le proposte messe a disposizione dagli ambulanti di fatto non avrebbero mai trovato spazio nella discussione e in una progettazione condivisa, mentre si puntava dritti a quel vialegià contestato da molti residenti.