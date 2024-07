I programmi in tv oggi 4 luglio 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tornano Noos – L’avventura della conoscenza e Temptations island. Guida aiTv della serata del 4Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 4? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 21.20 I profumi di Madame Walberg. Anne Walberg è una maestra nel campo delle essenze profumate. Crea fragranze e le rivende a molte aziende. Col suo atteggiamento da diva, egoista e prepotente, non trova nessuno che osi tenerle testa, finché non incontra Guillaume, il suo nuovo autista, l’unico che la affronta sempre a viso aperto senza timori.