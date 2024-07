Garage diventati dormitori | I residenti vivono nella paura e non vanno più nelle cantine Spacciano davanti ai bambini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024)occupati abusivamente. Con iterrorizzati che non possono più accedere alle loro proprietà, diventate ormai, bivacchi e piazze di spaccio, nel più completo degrado umano e sanitario. Ecco quello che accade al civico 16 di via Vecchi e al 19 di via Turri: le immagini diffuse dai cittadini esasperati non lasciano spazio all’immaginazione. "Il problema è che stiamo tornando a dieci anni fa, quando era successa la stessa identica cosa, con la vecchia giunta – racconta Andrea Galeotti, amministratore di condominio –. All’epoca eravamo riusciti a risolvere il problema". Ora, però, i proprietari di quegli immobili sono ripiombati nell’incubo. "In quei palazzi sono in corso i lavori del Superbonus – prosegue l’amministratore –.