Floro Flores | Napoli Osimhen potrebbe restare

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024) Antonio, ex calciatore del, è intervenuto aMagazine Live. Queste le sue parole: “Calendario? Va bene, tanto prima o poi dobbiamo incontrarle tutte. Quest’anno sono contento dell’allenatore e di quello che si può costruire. Conte non lascia nulla al caso. E’ passionale, vuole vincere e non conosce altre culture se non questa. E’ la scelta migliore che poteva fare il. Conosco Conte e non avrebbe accettatonemmeno per tanti soldi se non avesse avuto voce in capitolo. E’ giusto fare così, avere gli attributi per dire “qua vengo e io comando”. Verona-alla prima giornata? Non sono scaramantico, per me è un limite, ma speriamo sia di buon auspicio. La difesa? I dubbi se li deve fare ilsu Di Lorenzo e non il contrario, c’è poco da dire.