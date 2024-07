F1 GP Silverstone Perez | In Austria danno alla vettura Silverstone ideale per la RB20

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sergiofissa l’obiettivo in vista del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna: invertire la rotta e dimenticare i pessimi risultati degli ultimi GP. Sullo storico tracciato di, il pilota messicano proverà ad interrompere un trend negativo che lo sta vedendo sempre più ai margini della lotta iridata. Nel corso della conferenza stampa odierna sulla pista di, il pilota Red Bull, parte dagli avvenimenti del GP di: “Weekend, nel complesso, parecchio difficile. La gara è stata condizionata dalche abbiamo riscontrato sin dal primo giro. In sostanza non potevo essere della partita e non potevo fare di più. I danni erano troppo estesi e sono finito indietro”, dice. La storica pista del inglese è sempre stata affine alle monopostoche, compresa la, e il nativo di Guadalajara lo sa, dicendosi deciso a dare una scossa al suo campionato: “Sicuramente dovrebbe essere un tracciato importante per noi, ci troviamo bene con queste velocità.