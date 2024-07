Etna eruzione in corso | cenere anche su Catania possibile stop agli spostamenti aerei

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nelle stesse ore in cui è scattato l’allarme di livello rosso per l’attività del vulcano Stromboli, è stata registratauna nuovadell’, con ricaduta disuoltre che sui paesi della fascia pedemontana del versante meridionale. In base a quanto si legge nell’ultimo avviso “Vona” (Volcano Observatory Notice for Aviation) dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di, di allerta rossa, la previsione di altezza della nube vulcanica è di 4500 metri.Leggi: Friuli, mamma di 4 bambini muore a 31 anni dopo un intervento programmato: due indagate Il fenomeno inè visibile ad occhio nudo dalla città con alcune velature, oltre che dalle telecamere della rete di sorveglianza Ingv. Come riportato dalla testata localeToday, a causa della probabilità di accumulo di materiale lavico al suolo non è da escludersi unachiusura dell’aeroporto di, attualmente operativo.