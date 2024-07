Dopo la delusione delle Europee la leadership di Conte va allargata | ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024)un risultato nazionale allecosì deludente, ladivaa nuove figure del M5S. La spiegazione è molto semplice. Giuseppeè stato un ottimo presidente del Consiglio e per questo mantiene una grossa credibilità tra tutti gli italiani. È tra le figure istituzionali che viene apprezzata di più. Quando si dice che il 10% raccolto alleè ascrivibile in buona parte alla sua presenza si dice il vero. A questo risultato poi ha contribuito lo zoccolo duro dell’attivismo del M5S con tutti gli elettori che hanno continuato a sostenere una forza onesta. Per finire, c’è il radicamento e l’impegno storico di un pezzo del M5S che dalla nascita non ha mai fatto mancare la sua presenza e la sua continuità di azione, e ciò spiega il risultato eccellente in provincia di Napoli, roccaforte nazionale, dove ci confermiamo primo partito con il 24,9% L’altra faccia della medaglia è che il M5S ne esce ridimensionato in termini di identità.