Dalla rubrica ‘Notizie dell’ASviS’ sustainable development report | i Paesi nordici guidano il raggiungimento degli SDGs

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dal sito ASviS di Tommaso Tautonico di venerdì 28 giugno 2024. Giunto alla sua nona edizione, il rapporto “2024” pubblicato il 17 giugno dalsolutions network (Sdsn), disegna un quadro preoccupante. Nessuno dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile è sulla buona strada per essere raggiunto entro il 2030. “A metà strada tra la fondazione dell’Onu e l’anno 2100, non possiamo più affidarci al business as usual”, ha dichiarato Jeffrey D. Sachs, presidente dell’Sdsn e autore principale del Rapporto. “Il mondo si trova di fronte a grandi sfide globali. Siamo a un bivio. In vista del Summit del futuro delle Nazioni unite, la comunità internazionale deve fare il punto sui risultati fondamentali e sui limiti del sistema dell’Onu, e lavorare per il miglioramento del multilateralismo nei decenni a venire” ha concluso.