Cosa succede in Ue dopo la mancata scissione di Ecr

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nessuna destra divisa a Bruxelles, il gruppo di Ecr non perde i polacchi del Pis e guarda con serenità alla sua destra (patrioti e Id) in attesa di conoscere le caselle che spetteranno all’Italia nella nuova geografia del potere in Ue. Ma soprattutto si certifica che non c’è stato alcun terremoto nella famiglia delle destre, piuttosto si moltiplicano gli inviti al Ppe affinché dialoghi con Ecr e non con Verdi, anchele parole di Manfred Weber. Punto di partenza I numeri, prima delle ipotesi o dei retroscena: il gruppo Ecr dei conservatori europei contiene 18 nazioni diverse ed è così il terzo del Parlamento Ue, la delegazione di Fratelli d’Italia guidata da Carlo Fidanza è la più grande e l’ultimo ingresso in ordine di tempo è l’indipendente estone Jaak Madison.