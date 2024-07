Chiara Ferragni piovono ancora critiche Quella frase che non è piaciuta

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 4 luglio 2024)si concede due giorni di relax con i figli Leone e Vittoria. Ma unadel figlio fa discutere il web Dopo il video del bagnante a Forte Dei Marmi in cuididi essere più bella grazie alla separazione da Fedez, tornano le polemiche a causa di un recente aneddoto raccontato dalla stessa imprenditrice digitale. Laha trascorso qualche giorno di relax in compagnia dei figli Leone e Vittoria. Prima a Gardaland, il parco divertimenti in cui l’ex coppia si rifugiava spesso nei weekend, poi al cinema a vedere l’ultima uscita di successo firmata Disney “Inside Out 2”. È proprio al termine dello spettacolo, quandoe i figli tornano a casa, che i due bambini iniziano a raccontare le proprie sensazioni circa il film.